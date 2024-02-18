南投縣政府昨天晚上突然宣布，因為民航局臨時突擊檢查，17、18日無人機群飛秀臨時取消，讓大批不知情的遊客在場傻等，一直等到表演時間過了，才知無人機秀早已取消，氣得灌爆南投縣政府臉書，大罵掃興。

南投縣政府17日晚間突然在臉書公告，廣受好評的馬來貘主題無人機群飛秀，17、18日因民航局臨時突擊檢查，導致無人機無法飛行，縣府後續將釐清是否合法與相關責任，造成不便，敬請見諒。

根據《中央社》報導，南投縣政府觀光處表示，民航局接獲民眾檢舉，無人機型號與申請機型不符，派員查驗後，發現軟體符合申請，不過無人機外殼不同，是否合法需進一步釐清，與承包商討論後，決定17、18日晚間暫停無人機群飛展演。其實南投燈會3、4日就因無人機設備故障取消演出，結果昨又遇到民航局檢查，演出再度取消。

南投縣政府臨時取消無人機演出，讓大批遊客在場傻等，一直等到沒表演才知道已經取消，使南投縣政府臉書被網友灌爆，「傻眼，等很久結果說不飛了」、「無人機停飛連帶水舞也取消沒告知，非常掃興！」還有人懷疑是縣府沒申請無人機飛行執照，對此南投縣議員簡千翔表示，他看過文件確實有飛行執照，民航局稽查方向是資安問題或飛行器產地問題。