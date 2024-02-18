台北市警局內湖分局內湖派出所，日前接獲轄內元大證券內湖分公司通報，有一位女性民眾要匯出大筆金額，行員察覺有異，擔心民眾受騙，便通知警方到場協助。

警員張允誠、蔡柏緯獲報到場了解，曾姓女子（47歲）表示，日前在臉書認識網友，對方聲稱可透過命理老師改運，並加入自稱「善德」師傅的LINE，互加好友後，對方便開始噓寒問暖，並以「不匯款就是騙佛祖」，要求她匯款33.3萬元，她便依照對方指示前往臨櫃匯款。

員警一聽曾女所說內容，發現不對勁，曾女恐是遭到詐騙，耐心向其說明此乃詐欺集團的慣用伎倆後，曾婦這才驚覺是遇到詐騙，並感謝警方及行員幫忙守住多年辛苦所存的積蓄。

內湖分局呼籲，網路普及化，民眾經常會在網路平台瀏覽各種訊息，詐騙不法分子也常常利用網路發布詐騙訊息，編造各種話術收費或要求匯款，其目的就是要騙取金錢。

警方提醒，民眾應提高警覺並冷靜求證，若遇有類似詐騙情事切記詳加查證，勿輕易聽信陌生人士指示操作ATM、辦理臨櫃匯款或提領現金面交，應撥打警政署「165」反詐騙專線或「110」專線查證，慎防受騙上當，以確保財物安全。