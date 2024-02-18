今天（18日）是年初九，但不少家庭的冷庫裡還有未吃完的年菜。一名60多歲男子近日因肝膿瘍住院，經檢查發現肝膿瘍有5.3公分大，引流的膿液竟然培養出兩種細菌感染，已嚴重敗血症，詢問後才知元兇是他吃了「沒蒸熟的年菜」。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書粉專PO文，這兩天查房時遇一位60多歲的男性病患住院，他有腹部淋巴癌病史，過年前才做過化學治療後出院。這次再住院是因有肝膿瘍，在接受抗生素治療中。

錢政弘指出，肝臟是負責人體解毒和殺菌的器官，會出現肝臟化膿（膿瘍）代表身體的免疫功能很差，通常是因為有糖尿病、慢性肝病、膽結石、肝囊腫、長期使用胃藥（PPI)、免疫功能不全（如癌症接受治療），甚至是大腸癌等。像這位病患正接受抗癌治療，免疫力會變差，特別容易感染細菌。

錢政弘指出，他問病患當時有什麼症狀？病患回答：「我每天早上起床都有量血壓的習慣。那天起床的時候，我量收縮壓只有60 ，就覺得不對勁，告知家人後就衝到急診⋯我只有覺得很累，其他沒有特別什麼症狀⋯。」

錢政弘指出，這位病患的肝膿瘍有5.3公分，引流的膿液培養出兩種細菌感染，他的白血球掉到2000以下，合併低血壓（血壓剩60），算是嚴重的敗血症，不過好在病患警覺性高，知道低血壓的危險，有就醫及時處理。

錢政弘說他問病患，「你究竟吃了什麼？這次長了兩隻細菌！」病患回答：「其實因為生病我這一年來吃東西非常小心，都不吃任何生冷的東西和甜食。就過年的時候，家人特別準備九孔和蝦子給我吃，吃的時候我覺得沒有蒸熟，大概是這個問題吧⋯」

錢政弘說過年的時候，很多人會準備一些冷凍的海鮮加菜，大家清洗和烹調的時候，要多留意是否新鮮和煮熟，因為有病菌的食物除了會造成腸胃炎之外，細菌還可能沿著膽管跑到肝臟形成膿瘍。尤其接下來幾天是剩菜再加熱的高峰，身體欠佳的人不要太勉強。