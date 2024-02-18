根據X(原Twitter)爆料者Majin Bu消息指出，蘋果將於2024年推出5款iPhone，分別是iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max，以及iPhone 16 SE、iPhone 16 Plus SE；換句話說，原本的Plus機型將改為大尺寸SE機型，是蘋果旗下SE機型當中首款具備6.7吋大螢幕的產品。

一般預期，如果沒有意外，蘋果兩款iPhone SE將採用60Hz更新率螢幕、單主鏡頭，iPhone 16則有120Hz更新率螢幕、雙鏡頭與大電池，而iPhone 16 Pro兩款手機則有OLED面板、效能更高的晶片、三鏡頭等配置。

不過，其實先前就有消息指出，iPhone SE預計2025年才會登場，是否真有機會跟iPhone 16系列同步在2024年推出仍有待確認，只有靜待蘋果揭曉。