【全程字幕】瘦肉精風波！被綠委嗆到立院備詢 盧秀燕邀請做「這事」 @ChinaTimes

瘦肉精爭議！盧秀燕被綠委要求去立院備詢 蔣萬安：議員可質詢行政院長？

藍綠近日為要求行政院長陳建仁作食安專案報告一事隔空交火，民進黨立委林俊憲更嗆聲，依憲法規定，台中市長盧秀燕可被邀請去立法院備詢。對此，資深媒體人謝寒冰直言，若真的要盧秀燕去「就叫她去」，同理，衛福部長薛瑞元、次長王必勝也可被邀去接受藍營質詢，屆時面對藍營各式各樣的問題，王恐被問到下不了台。

針對林俊憲的說法，台中市新聞局長鄭照新回應，為維護全國民眾食安，市府亦迫切早日釐清真相、安定民心，若立法院邀請進行說明，基於地方自治、尊重議會，願意以說明而非備詢的形式，應邀前往立法院。

謝寒冰昨（17）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，若民進黨真的要找盧秀燕去立法院，就叫她去，因這不只等於給她一個大殺四方的好舞台，同樣地，國民黨也可以此為由，把薛瑞元、王必勝等人叫去備詢。

謝寒冰指出，現在民進黨已不是國會多數黨，無法再像過去護航官員，使他們不可能再像過去一樣反質詢，再加上現在藍營立委中有不少戰神，可能會問很多各式各樣的問題，這恐讓王必勝被問到下不了台，「我看你薛瑞元跟王必勝怎麼在台上吃癟？」