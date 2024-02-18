場面一度陷入混亂。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市三重區新興路，武聯堂宮廟，昨（17）日晚間近9時許遶境時，現場人潮擁擠，有一頂宮廟神轎因而與民眾發生推擠，不料，竟爆發肢體衝突，導致扛轎人員遭毆。對此，在場執勤的員警隨即實施交疏管制與維安，另為防止事態擴大，同時要求廟方糾察隊管理約束各陣頭成員，訊後全案依涉嫌妨害秩序、違反社會秩序維護法究辦。

據了解，武聯堂宮廟昨天晚上8時50許舉行遶境活動，有不少民眾前往觀看入廟儀式，但由於現場人潮擁擠，其中一頂宮廟神轎不慎碰撞、推擠，遭波及的林男（19歲）與同行友人陳男（19歲），竟因此向轎班成員蔡男（29歲）徒手揮2拳，場面一度陷入混亂。

警方指出，當時正在執行廟會遶境勤務的員警，聽聞人群傳來騷動後，隨即衝入圍觀群眾裡，並第一時間將情緒激動的蔡姓男子帶離現場，同時分配現場9名警力實施交疏管制與維安。

警方進一步表示，為防止事態擴大，同時要求廟方糾察隊管理約束各陣頭成員、提前完成各項入廟儀節，活動最終也提前於晚間9時8分許結束。

針對昨晚遶境情形，警方將涉案人等帶返偵訊，雙方事後雖然並未提出傷害告訴，但警方訊後仍涉嫌刑法《妨害秩序》、違反《社會秩序維護法》第87條依法究辦。

三重警分局呼籲，民眾參與廟會活動時，應遵守秩序，切勿有任何違法失序行為，本分局將嚴正執法，追究到底，決不寬貸。