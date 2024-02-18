國民黨團15日連署敦請立法院長韓國瑜就「食安專案報告」召開朝野協商，最終立法院16日發出通知，確定19日朝野協商。對此，國民黨立委徐巧芯認為，立法院長韓國瑜展現出調和鼎鼐的功力，也看出綠營過去對韓有錯誤的認知，並舉一人為例，直言韓對人的處理非常厲害。

針對食安專案報告，立院確定將於19日進行朝野協商，韓國瑜院長辦公室日前表示，接獲國民黨團來文，針對食安問題希望行政院作完整的專案報告，「本席深表認同與肯定，17日行政院長將到院拜訪各黨團及院長，本席亦願當面向陳院長表達民眾對於相關問題之關切」。

對此，徐巧芯昨（17）日在政論節目《新聞大白話》中提到，韓國瑜擔任立法院長後，給大家耳目一新的感覺，且綠營原想時時刻刻盯著韓，甚至想著能不能再創下過去罷韓高峰，選前更以此為賣點鞏固基本盤。不過徐巧芯說韓國瑜上任後，其調和鼎鼐的功力非常好，也顯見綠營過去對韓國瑜有錯誤的認知。

徐巧芯進一步說到，韓國瑜對於人的處理非常厲害，並舉台北市副市長李四川為例，她說過去韓國瑜擔任高雄市長時找李四川當副市長，後來李四川無論是在高雄或在台北都做的有聲有色，非常受到民眾喜愛，足見韓對於人的調和鼎鼐、尋找人才部分，都有包容力及影響力，

徐巧芯指出，韓國瑜碰到國民黨要求做食安專案報告時，仍保持立法院長高度，展現出他是對所有立法委員，而不是國民黨的院長；另一方面，韓國瑜也仍對於食安有所堅持，還是有食安報告，但開議日期仍是原訂的20號，讓民進黨沒辦法說不願意。

徐巧芯強調，國民黨堅持的是要有食安報告，這點韓國瑜在19日的朝野協商，看起來有很大的機會可以保留下來。