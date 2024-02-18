用通訊軟體LINE App聊天方便，用戶也可將重要的聊天內容備份，但LINE近日公告，iPhone用戶未來更新至14.3.0以上的版本，不再支援LINE社群的「備份聊天紀錄」，之後若更換新手機，最多只能看6個月內的聊天紀錄，建議用戶更新版本前先備份，以免資料遺失。

LINE於上周四（15日）公告表示，LINE目前最新版本為14.1.3，iOS的用戶未來若更新至14.3.0以上的版本，就會停止旳支援LINE社群的「備份聊天紀錄」功能，用戶將無法在社群內執行備份功能，若更換手機，最多只能看到6個月內的聊天紀錄。

LINE指出，以前在社群聊天的紀錄會跟著系統備份，方便用戶更換新機或手機遺失還原資料，但版本更新後將不再隨系統備份，用戶若想將社群內的聊天內容匯出成文字檔案，可點選想匯出的社群，點選右上功能鍵中的三橫線，再按下設定中的「傳送聊天記錄」，即可傳送社群的文字檔案。

LINE說，雖然文字可以匯出，但聊天時所傳的圖片、影片不會跟著匯出，建議用戶將重要的照片及影片下載，才能避免資料遺失。