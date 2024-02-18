印度電影《我和我的冠軍女兒》上映時票房開出紅盤，在劇中演出的童星蘇哈尼巴特納加（Suhani Bhatnagar），昨（17日）證實因病過世，得年19歲，如今父親對外首度公開真正死因。
根據外媒報導，蘇哈尼巴特納加去年底身體開始出現不適狀況，直到今年2月才住院治療，卻未有顯著效果，導致因病逝世，不過有消息指出，她是因為腿部摔傷骨折，藥物反應引發嚴重併發症，才不幸過世，傳聞眾說紛紜，如今她的父親公布死因，證實女兒是死於罹患的自體免疫疾病「皮肌炎」（dermatomyositis）。
蘇哈尼的父親指出約莫在2個月前，女兒的手部開始莫名腫脹，原以為沒有大礙，並未特別在意，未料症狀擴及至全身，卻查不出病因，直到月初送往新德里醫院進行詳細檢查後，才診斷出罹患「皮肌炎」，由於是自體免疫疾病，只能接受類固醇治療，沒想到治療過程，蘇哈尼的免疫力急速下降，造成肺部功能減弱，最終於16日晚間病逝。
對於蘇哈尼的離世，除了粉絲留言哀悼之外，製片阿米爾罕公司也在推特發文悼念﹕「如果沒有蘇哈尼，《我和我的冠軍女兒》就不完整。蘇哈尼，妳永遠是我們心目中的明星。願妳安息」。
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