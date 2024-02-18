美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye），去年與美國話題名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結束7年婚姻後，即傳出與建築師比安卡（Bianca Censori）舉行婚禮，兩人婚後愛得相當高調，時常被拍到一起去旅遊，且女方的大尺度穿搭時常引起熱議，有消息表示連肯伊的前妻金卡戴珊都快看不下去，要求她在孩子面前穿多一點。

肯爺與新婚辣妻比安卡的穿著風格一直令外界相當不解，除了肯爺不停被拍到穿著緊身衛生褲搭配護膝上街外，安比卡則是為了配合先生的穿著，不是一件比一件更裸露，就是更加浮誇，另外兩人在義大利旅遊，搭乘威尼斯的小船時，女方疑似用嘴幫忙解決性需求，造成社會觀感不佳。

為了共同撫養四個孩子，金卡戴珊試圖對前夫肯伊威斯特的行為視而不見，有位消息人士透露，「肯伊根本沒有安定下來。有時候他感覺像是為了引起金的注意。」更透露金卡戴珊要求肯爺讓現任妻子在孩子面前多穿一點，同時她感到疑惑「他怎麼會常常讓她穿成那個樣子出門呢？」

然而比安卡的穿著似乎真的影響了金卡戴珊與肯爺的大女兒小西北（North），小西北日前在與媽媽一同開設的社群平台上曬出畫作，她畫出父親予比安卡站在一起的模樣，只見小西北真實還原了比安卡的火辣穿著，畫作中North也寫下三樣她感恩的事情，當中她提及父親的最新唱片，其中的歌曲粗口橫飛，年僅10歲的小西北居然有聽過，令網友相當驚訝。

曾有外媒指出，肯伊與比安卡交往後，他要求愛妻「永遠不要說話」，並制定了一套生活規則，藉此控制她的衣著與飲食，而他自己不需遵守，而比安卡嫁給肯伊後，她切斷了大部分的朋友與家人聯繫，「她的一些朋友終於能夠聯繫到她，但她沒有興趣說話，也沒有興趣了解任何人對她的擔憂」，當她的朋友試圖關心她的生活，她把所有人拒於門外並叫他們滾，比安卡認為朋友只是在嫉妒她的「明星身分」。