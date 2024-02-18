台中市1家火雞肉飯店，昨天（17日）凌晨4時許，發生消費者打架鬥毆事件，從商的張男與洪男兩人凌晨在店內用餐，酒後情緒失控向鄰桌嗆聲，與鄰桌慶生後吃消夜的陳女、謝男及陳男發生肢體衝突，警方火速動員警網共17人到場，以優勢警力控制現場，將雙方4男1女帶回調查，依法送辦。

台中市警察局第第六分局17日凌晨4時25分許，獲報黎明路3段1家火雞肉飯小吃店發生糾紛，警方到場，雙方仍針鋒相對怒嗆，有人受輕微擦挫傷，警方以優勢警力制止，並帶回5人調查釐清案情，各依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

據了解，從商的33歲張男與28歲洪男凌晨在店內用餐，兩人喝酒後情緒失控，向鄰桌嗆聲；鄰桌是30歲壽星陳女與多名親友到夜店慶生後吃消費，陳女與25歲謝男、26歲陳男，不滿張、洪兩人行徑，雙方一言不合大打出手，雙方僅輕微擦挫傷，並無大礙。

台中市1家火雞肉飯店17日凌晨4時許發生消費者打架鬥毆事件，警方火速動員17名警力到場，以優勢警力控制現場，將雙方4男1女帶回調查，依法送辦。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

警詢後，各依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，維護市民生活環境。