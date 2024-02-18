人每天都需喝水，但喝水其實是有技巧的，泌尿科醫師表示，為避免身體負擔，要少量、多次補水，每次飲水量不超過200c.c.，一小時內飲水不超過1000c.c.。一次喝太多水，腎臟會收到進水過多的訊號，加速排尿，水分沒有足夠時間送至身體各處，只是徒增頻尿困擾。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專PO文指出，人體所需水分可用體重（公斤）X 30c.c.來估計。例如，1個體重60公斤的人，每天需喝的水約1800c.c.，一般成年人，建議1天所需的水分約2000c.c.至3000c.c.。

呂謹亨指出，每個人情況不同，沒有一個標準的飲水上限；例如烈日下勞動的工人，和一位待在室內吹冷氣處理文書工作的上班族，兩者所需水量就差異很大。身體機能正常的人，很少會喝到水中毒，腎臟會根據身體的滲透壓、身體總水量、血液鈉的濃度去調控，而強迫喝水會有噁心、嘔吐的不舒服感。

呂謹亨指出正確喝水有下列5招：

1、起床一杯水：一整晚沒攝取水分，起床後慢慢喝一杯300～500c.c.溫開水，可以促進腸胃蠕動、防止便秘、排除體內毒素。

2、用餐前後配杯水：300～500c.c.量的水於餐前或餐後至少半小時分次飲用。想要減肥的人，可以在飯前先喝500c.c.的水，使胃的容量變小。

3、外出要帶水：外出運動隨時補充水分，增加運動的血液循環、避免脫水。運動前2~3小時，可先補充500c.c的水量；運動過程中，則每隔10~20分鐘定時補200~300c.c.的少量水分，以防一次飲用過多的水。

4、為了避免身體負擔，要少量、多次補水，每次飲水量不超過200c.c.，一小時內飲水不超過1000c.c.。一次喝太多水，腎臟會收到進水過多的訊號，加速排尿，水分沒有足夠時間送至身體各處。

5、睡前2小時不要喝太多水，可預防夜尿、改善睡眠。

至於誰需要多喝水？呂謹亨指出，糖尿病、痛風、感冒、便祕、尿路結石、腎臟結石、高血壓、動脈硬化的人需要多喝水，促進新陳代謝，有助於體內的毒素、代謝物、尿酸、結石排出體外。而身體虛弱、重病患者、年長者、末期腎臟衰竭、心臟衰竭病患者，這些人需要限水，避免肺積水及下肢浮腫狀態。