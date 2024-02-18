台北市一名劉姓女子，2022年透過交友軟體認識周男，雙方後來相約喝酒聊天，由於過程氣氛歡愉，周男也順勢營造戀愛氛圍，劉女也多次表明，自己想要長期穩定的交往關係。不料，2人交往並發生9次性關係後，劉女這才驚覺，周男竟然是隱瞞已婚身分，憤而提告求償100萬元。
法院審理，劉女指控，周男早在2016年就結婚，卻隱瞞已婚身分，明知若向她表明已婚身分，她將不與周男維持關係及發生性行為，周男卻意圖與她發生性行為，因而隱瞞已婚身分，故意營造其還是單身的狀態。
2023年7月，她因為感覺有異，向周男不斷追問後，周男才坦承不是單身，她因周男的故意欺騙，而與他發生過9次性行為，她不滿性自主決定權、貞操權受到侵害，還因此受到良心譴責，憂心恐遭周男配偶求償，導致焦慮症復發，身心感到十分痛苦。
周男則是一直神隱，不僅未到庭答辯，也未提出書狀聲明或陳述。法官日前依法宣判，認劉女請求的精神慰撫金，以30萬元為適當。可上訴。
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