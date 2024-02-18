消防人員從火場內救出8隻驚魂未定貓犬。（中市消防局提供／王煌忠台中傳真）

台中市龍井區一棟3樓民宅，17日晚間突然起火燃燒，消防局馳援到場搶救，迅速在30多分鐘撲滅火勢，並救出8隻貓犬，不過仍有30多隻貓犬遭烈焰燒到剩下骨骸，通報農業局動保處協助處理，起火原因仍待查。

昨天（17日）晚間9點54分，台中市消防局勤務中心接獲龍井區遠東街發生民宅火警，立即派遣第四大隊及轄區犁份分隊等5個單位，出動各式消防車13輛、消防人員32名趕赴現場。

消防人員到場，現場為1、2樓RC，3樓鐵皮加蓋建築，屋內已經陷入火海，濃煙不斷竄出，現場1對情侶向警消表示，剛承租該建築沒多久，晚間外出埋東西，不料就發生火警，屋內除了衣物外，還飼養了40多隻貓犬。

消防人員立即布署水線全力灌救，陸續救出8隻貓犬，並在10點31分撲滅火勢，分別在樓梯間、房間及走道，發現30多隻已經喪命的貓犬，幾乎都剩下骨骸，全案已由火調科採證釐清起火原因。