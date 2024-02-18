你想要，她不要，何時求歡成功率最高?有網友上網提問，「大家知道老婆什麼時候最想做嗎？」引發討論，有網友說，女生月經來潮前3天，但也有人說月經來前女生情緒最不穩。醫師則指，就生理面而言，女性排卵期時性慾最高，產後最低，但只要會「營造」氣氛，仍然能天天浪漫。

有網友在臉書社團「靠北婚姻543--兩性生活，情感討論區」提問，「大家知道老婆甚麼時候最想做嗎？」原PO分享自己的經驗，指「在老婆月經來的前三天.....找她愛愛，成功機率會很高」，引發討論。

有網友說，「排卵期附近會比較可能成功吧」、「通常都是月經之後，來之前，到處不爽，好像比較難成功」、「看心情，看老公順眼，隨時都可以，不順眼，天天都無感」、「月經來前...情緒最不穩...，想要就被炮」，還有網友說，「老公換人的時候。」

台北秀傳醫院院長、婦產科教授鄭丞傑表示，如果就生理面而言，女性在排卵期性慾相對高一點，「求愛」成功機率會高一點，之後有不少女性有「經前症候群」，不舒服的感覺易使性欲下降，至少月經結束後排卵之前，身心都比較舒服，求愛成功率也不會太差。生產後因泌乳激素上升，會抑制性慾，會比較「性」趣缺缺。

排卵期的算法是下次月經來潮日，回推14天，這時女性不僅性慾較高，也是最有可能懷孕時期，至於原PO說在女性月經來潮前3天求歡，這是不會懷孕的「安全期」，因為卵子只能活1天，此時已排卵11天，卵子早就死掉了。

但鄭丞傑也說，理論歸理論，很多事情是「事在人為」，其實女生最想做的時間，是她覺得對方喜歡她，最愛她的時候，女生比較強調心理，比方說男生突然送她一個禮物，給她一個驚喜，讓她覺得深受寵愛，她就會想和這個男人在一起，前戲多花心思，遠比精算日子來得更實際。

另外，鄭丞傑強調，如果性愛經常讓她高潮迭起，欲仙欲死，她自然樂此不疲；反之，如果只是讓她痛而不快，或是失望連連，她當然性趣缺缺。