痔瘡某種程度而言，可說是一種退化疾病，隨著年齡的增長，屁股周遭組織鬆弛往下掉，中年之後，每個人或多或少都會有痔瘡。醫師表示，若痔瘡不影響生活則無妨，但若已影響生活品質，例如已因痔瘡導致貧血，精神不振，即應就醫，而有便秘困擾者，要吃對食物，例如吃烹煮過的菜，因更易入口，能比吃生菜攝取到更多膳食纖維。

高雄長庚醫院大腸直腸科主治醫師蔡鎧隆表示，痔瘡成因不外乎老化致組織鬆弛、蹲馬桶時間太長、經常久坐或久站、懷孕致使腹壓升高，或者是常便秘、拉肚子者，因太常用力或頻繁解便，「菊花」被長期催殘，致使痔瘡生成。

痔瘡是否要治療？蔡鎧隆說，要視是否影響生活品質，如果覺得不會造成困擾，與其和平共存無妨，但若已經影響生活，就建議就醫，有些消腫藥物，可改善不適，若成效不佳，則可考慮進一步手術治療。

蔡鎧隆指，他曾在門診時，遇上一名宅配業主管，帶著30多歲宅配員就醫，該名宅配員在清潔貨車時，被發現滿屁股血倒在車邊，主管陪他就醫，經檢測這名宅配員，血色素只有常人約3分之1，理由是長期以來解便，都會因痔瘡流滿馬桶都是血，導致長期貧血。

「為了個痔瘡，搞到命危，長期頭暈目眩，實在太離譜。」蔡鎧隆說，這名宅配員經手術後，恢復良好，不再因嚴重貧血，整天頭暈目眩。

普羅大眾要如何保養肛門？或與痔瘡和平共存？蔡鎧隆有下列點建議

1、調整飲食，讓排便順暢：雖多吃蔬菜是老生常談，但吃烹煮過的蔬菜，會比較容易入口、咀嚼，能夠攝取比生菜來得多的膳食纖維，而煮過的菜，纖維也可以變軟好消化，有助排便順暢。

2、喝優酪乳、補充易生菌：改變腸道內的環境，幫助排便的順暢，而不是解如羊屎般硬便。

3、有便意再去蹲馬桶：排便應該「順勢而為」，有便意再去如廁，若5分鐘沒解出來，就不用再奮鬥，一直用力解便動作，會增加肛門周遭壓力，易讓痔瘡更充血與腫脹。

4、解便用水洗：有免痔馬桶用免痔馬桶沖洗，沒免痔馬桶者就直接用水清洗，保持肛門清潔，可減少肛門搔癢，及痔瘡腫痛、流血等不適。

5、溫水坐浴：平日可偶爾用溫水浸泡屁股，每次約3至5分鐘，有助於促進肛門周遭的血液循環，並緩解痔瘡的腫痛。