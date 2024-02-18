中共中央政治局委員、中國外長王毅在德國出席第60屆慕尼黑安全會議期間，當地時間17日下午會見美國務卿布林肯。大陸央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」引述參加會談的中國外交部官員介紹，會見是應美方建議所舉行，在1小時40分鐘的會晤中，雙方就中美關系及共同關心的國際和地區問題交換看法。

「坦誠、實質和建設性是雙方對此次會晤的一致評價」，該官員表示，兩國外長重點就兩國元首舊金山會晤成果落實交換意見，充分肯定近幾個月來在外交、經貿、禁毒、兩軍、人文、人工智慧（AI）等領域取得的積極進展，並就開展下階段兩國高層交往、推進各領域對話合作進行了規畫。

該官員稱，王毅就台灣、經貿科技等問題表明了中方嚴正立場，要求美方不得採取與舊金山會晤精神不符，與拜登總統所做承諾相違背的行動；在台灣議題上，布林肯重申美方立場，表示美方致力於一個中國政策，不支持「台獨」，不尋求將台灣作為工具遏制中國。

布林肯強調，兩國元首舊金山會晤是積極、重要的，在穩定兩國關系方面取得了實實在在的進展。雙方有責任遵循兩國元首的指引。美方歡迎雙方落實兩國元首共識的積極勢頭，將繼續致力於同中方發展健康的經貿關系，推進兩國人員往來。

在回答記者關於地區熱點問題討論情況的提問時，該官員表示，作為安理會常任理事國，中美肩負著維護國際和平與安全的特殊責任，就重大國際和地區問題加強溝通協調是雙邊關系的重要組成部分。在此次會晤中，雙方就烏克蘭、朝鮮半島、以哈衝突等問題交換意見。

在烏克蘭問題上，王毅指出，中國既不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，從衝突的第2天起就開始呼籲對話解決問題；中方不接受美方的無端指責和施壓。

在朝鮮半島核武問題上，王毅敦促美方反思對北韓政策，採取行動回應北韓的合理安全關切，按照「雙軌並進」思路，推進半島的長治久安。雙方同意兩國半島事務特使進行溝通。

在以哈衝突問題上，王毅指出巴勒斯坦一直沒有實現民族合法權利，沒有實現獨立建國。這是一切問題的根源，也是中東問題的核心。美方應切實推動停火，切實推動「兩國方案」，指這是包括中美在內的大國應該做的事情。