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The hometown Team Pacers are the #KiaSkills champions! 🏆#StateFarmSaturday on TNT pic.twitter.com/xHiTgw9BBm — NBA (@NBA) February 18, 2024

NBA全明星周末18日來到技術挑戰賽項目，今年分為接力賽、傳球比賽與投籃比賽3個項目進行，「地主隊」與「明星隊」進行結束打成200比200積分平手，最後進入加賽中場大號三分球投籃，溜馬球星哈利伯頓在38.3秒就投進，幫助「地主隊」驚險奪冠，他也比出當年雷吉米勒掐脖動作慶祝。

接力賽首先上場的是由暴龍前鋒史考提巴恩斯、七六人後衛馬克塞與老鷹後崔楊衛組成的「明星隊」，用輕鬆態度以1分18秒完成；接著登場的「狀元隊」，則由魔術前鋒班凱羅、灰狼前鋒愛德華茲與馬刺中鋒文班亞馬組成，卻超過「明星隊」時間遭淘汰；壓軸登場的「地主隊」由哈利伯頓、梅圖林與透納3名溜馬球員組成，他們超認真只以1分07秒就完成，漂亮拿下此項目100分積分。

第二個項目傳球比賽，「明星隊」拿下74分，接著上場的「狀元隊」，只拿到58分，最後登場的「地主隊」，竟然剛好也拿74分，讓他們只能跟「明星隊」進入延長賽，「明星隊」這次拿到更高的90分，「地主隊」竟然傳出92分，再次拿到100分積分。

最後項目投籃比賽，「明星隊」以33分完成，接著「狀元隊」還是輕鬆打，只拿19分確定率先淘汰出局，「地主隊」表現相當失常，竟然只得到最低的11分，也讓這個項目200分積分被「明星隊」搶走，技術挑戰賽確定兩隊打平進行中場大號三分球投籃加賽。

「明星隊」整整花了58.8秒，才由馬克塞投進，「地主隊」只花38.3秒，就靠哈利伯頓完成大號三分球，順利拿下今年技術挑戰賽冠軍。