谷愛凌在加拿大卡加利半管賽第7金（FIS Freestyle Skiing）

2024年國際雪聯自由式滑雪世界盃，大陸女將「青蛙公主」谷愛凌摘下農曆新年首金（本季第3冠），她在女子半管決賽第一場滑出93.25高分摘金，銀牌為加拿大女將費雪（Amy Fraser）89.25分，銅牌是英國女將艾特金（Zoe Atkin）88.00分。半管賽第二場谷愛凌滑出更高分的97.00分，即使艾特金92.00分也屈居銀牌、銅牌為美國女將厄文（Svea Irving）90.25分。

谷愛凌獲得第一場金牌之後在微博寫道：「剛剛在卡爾加里喜獲女子自由式滑雪世界盃龍年首金，同時創造世界盃女子自由式滑雪個人金牌數中國和世界新的歷史紀錄。今晚是多麼特別的一夜，在我四年前贏得第一個U槽界盃的地方7戰全勝，心懷感恩和感激。謝謝朋友們在零下十幾度給我的鼓勵，讓我們一起繼續加油創造更多的歷史，祝大家龍年吉祥。」

去年在加拿大卡加利，谷愛凌在半管摘下雙金，還有另一位大陸女將張可欣在美國猛獁山半管賽摘金。再往前一季是谷愛凌包辦了猛獁山、美國銅山的金牌，特別是她在卡加利半管賽每戰必勝，今年在卡加利又是兩場都封后，締造個人8連冠。

第二戰決賽的第1滑她就拿到足以摘冠的94.25分，第2滑達到95.25分，最後一滑97.00分完美收尾。