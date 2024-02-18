今天開始轉為偏南風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在偏暖的南風吹拂下，溫度一天比一天高，周二、周三西半部內陸甚至可飆到33度以上，非常炎熱，也因為吹南風，室內要注意反潮現象。提醒當室內反潮時，不要以為開窗能通風，這樣只會更濕，記得關窗戶，避免戶外濕氣進入，同時搭配除濕機除濕。

反潮常出現在3～5月冬春交替時，溫暖潮濕的南風往北吹，天氣變熱，家裡溫度比室外低，家中的水氣就會凝結成水滴，屋內地板磁磚、牆壁就會濕答答像流汗一樣，而家裡潮濕也容易造成呼吸道、皮膚過敏，甚至家電短路，地坂太滑而跌倒。

想對抗反潮有5種方法，「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文，首先最重要的是記得關門窗，避免戶外濕氣進入，不要以為開窗能通風，這樣只會越濕；第2是開除濕機，不然家裡會非常滑溜。

另外《ETtoday》報導指出，若沒有除濕機，還有3種除濕方法，包括在地上放乾燥劑，也可以鋪報紙，放小蘇打粉、生石灰、茶葉吸水氣，以及屋內開暖氣，讓室內溫度提升減少與室外的溫差，最後是注意浴廁濕度，記得打開電風扇通風避免潮濕發霉，洗澡後的水滴趕快刮除。提醒反潮期間家裡牆壁、地板容易冒出水，長輩容易滑倒，建議開電風扇吹乾，以及拖地用熱水比較快乾，並用抹布擦乾。