犯下貪汙罪在警察醫院服刑的74歲前泰國總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），今（18）日上午在女兒的陪同下，搭乘黑色賓士車離開醫院、返家，他被目擊頸部戴著護具。這是戴克辛流亡海外15年後，在泰國首度獲得自由。

綜合路透社等報導，因濫權、利益衝突等罪名入監服刑的戴克辛，今日上午在么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）的陪同下，搭乘黑色賓士廂型車離開警察醫院，他穿著綠色襯衫，手臂綁著吊帶，脖子戴著頸部護具。

Former Prime Minister Thaksin Shinawatra arrived at his residence, Chan Song La, marking his liberation after 17 years, amid tight security measures by high-ranking police officers.#ทักษิณ #บ้านจันทร์ส่องหล้า #Thailand #NewsUpdate pic.twitter.com/6sdMWEfzW9 — The Nation Thailand (@Thenationth) February 18, 2024

Former Prime Minister Thaksin Shinawatra is released from his hospital to serve his remaining six months of his jail term at home early this morning. #Thailand #thaksin #ทักษิณ #ทักษิณกลับบ้าน pic.twitter.com/evdtGxZqWU — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) February 17, 2024

約25分鐘後，黑色廂型車抵達戴克辛家族在曼谷的住宅，貝丹東隨後在Instagram發文宣布：「戴克辛已經返家，期望他健康。」

戴克辛律師溫亞特（Winyat Chartmontri）證實，戴克辛已完成假釋程序，並且已正式獲得釋放。

曾2度擔任泰國總理的戴克辛在2006年的軍事政變中遭到解職，他於去（2023）年突然返回泰國，結束長達15年的流亡生涯，返國後隨即因貪汙濫權被判監禁8年。

他入監服刑第1晚即因高血壓、胸痛等健康因素轉入警察醫院，自此都在警察醫院服刑，幾天後，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）又將他的8年刑期減至1年。

上周，泰國政府宣布，由於年邁及健康問題，戴克辛已符合假釋標準，也就是入獄180天或6個月可獲假釋，是符合假釋標準的930名囚犯其中之一。

戴克辛去年8月22日返抵泰國時，他所屬的為泰黨（Pheu Thai）正巧與親軍方政黨結盟、共組聯合政府，外界認為，他返國後刑期縮減恐是黑箱作業的結果，他入監服刑第一晚就因為健康因素轉入醫院，更加深了外界的揣測。

泰國政府否認有任何黑箱作業，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）更堅稱戴克辛已服刑，不過目前仍不清楚戴克辛是否有在監獄待過一天。