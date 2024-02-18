大陸外交部長王毅17日在出席慕尼黑安全會議期間，應約會見加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）。王毅告訴趙美蘭，中加經濟高度互補，沒有根本利害衝突，應該成為合作夥伴；但他也強調，加拿大應停止散布所謂「中國干涉加內政」虛假訊息，並停止經貿科技交往泛安全化。

王毅表示，中加關係曾長期走在中國與西方國家關係前列，當前的困難局面不是中方願意看到的。推動中加關係止跌回穩，實現改善發展，符合兩國根本利益。

王毅強調，中加經濟高度互補，沒有根本利害衝突，雙方不是對手，更不是敵人，應該成為合作夥伴。中加制度、歷史、文化不同，應該相互尊重、彼此借鑑，擴大共識、重建信任，實現合作共贏。

王毅稱，希望加方樹立正確對華認知，以長遠眼光把握雙邊關係，為務實合作提供正面預期；停止炒作中國威脅論，停止散布所謂「中國干涉加內政」虛假訊息，停止經貿科技交往泛安全化，切實尊重彼此核心利益，採取實際行動維護雙邊關係政治基礎。

據大陸外交部官網引述，趙美蘭表示加拿大奉行務實外交，致力於改善加中關係，願與中方共同努力，克服困難，建立信任，在氣候變化、生物多樣性、公共衛生等領域開展合作，加強人文交流。加方將繼續奉行一個中國政策。

雙方還就俄烏衝突、以哈衝突等交換了看法。