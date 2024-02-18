2月17日是大陸2024年春節假期的最後一天，各地迎來返程高峰，多家旅遊平台假期出遊大數據顯示，春節期間國內遊、出境遊、入境遊多點開花，多項指標超2019年同期水準。業內人士稱，春節消費熱潮對經濟增長的拉動效應將在第1季數據中得到明顯體現，為大陸經濟全年實現較快增長形成利好條件。

大陸《環球時報》引述2024年綜合運輸春運工作專班數據顯示，10日至17日（正月初一至初八），全社會跨區域人員流動量預計累計約23.11億人次。具體來看，鐵路客運量預計累計9959萬人次；公路人員流動量預計累計21.84億人次；水路客運量預計累計940萬人次；民航客運量預計累計1804萬人次。

大陸旅遊平台攜程17日發布報告顯示，春節假期，國內遊、出境遊、入境遊訂單同比均大幅增長，並超2019年同期水平；國內景區門票訂單同比增長超6成，境外景區門票訂單較2019年增長超130％。旅遊消費升級趨勢明顯，門票玩樂訂單均價同比翻番，訂製遊人均價格同比增長兩成。

而美團15日發布的春節「吃喝玩樂」消費洞察數據顯示，生活服務業實現「開門紅」，春節假期日均消費規模同比增長36％，較2019年同期增長超155％。另據貓眼專業版數據，截至17日21時，2024春節檔總票房達80.23億元，總人次1.63億，總場次393.7萬，全面刷新春節檔影史紀錄。

中國銀行首席研究員宗良表示，今年中國春節消費呈現3大特點：一是消費人群數量和消費總量增長迅猛；二是消費結構與方式多樣，出行、購物、餐飲、科技等業態均迎來熱潮；三是全國消費熱點多，各地都很熱鬧，不僅海南等冬季旅遊熱門目的地依舊紅火，各地市縣也都普遍性地湧現活力。

宗良表示，春節消費旺盛是今年中國大陸經濟發展的「開門紅」，其對經濟增長的拉動效應將在第1季數據中得到明顯體現。與此同時，春節消費增長還將強化預期，提升市場信心，從而刺激、吸引各方增加投資，為中國大陸經濟全年實現較快增長形成利好條件。

中國人民大學經濟學院教授李義平則認為，經濟恢復與否還取決於經濟結構的轉型升級情況、經濟發展的質量情況等；浙江大學國際聯合商學院教授盤和林分析，未來大陸消費市場更加側重結構性優化，消費者的消費需求結構性升級將促使新興消費品市場擴張，未來消費品和技術融合的大趨勢越來越顯著。