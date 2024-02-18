國道1號中山高速公路214.7公里北向彰化路段，昨晚發生火燒車事件，郭姓男子駕駛自小客車行經事發路段時，車輛不明原因起火，車內2名大人及2名小孩驚險逃生，未釀傷亡，火燒車原因尚待調查釐清。

國道三隊調查指出，昨天晚上8點33分，獲報國道1號北向214.7公里外側路肩有火燒車事件，現場火勢凶猛，濃煙竄天，該隊隨即派員到場。

經查，49歲的郭姓男子駕駛自小客車行經中山高速公路北向彰化員林路段時，車輛不明原因起火燃燒，幸好車內2大2小等4人都及時逃出車外待援，無人受傷。

這起火燒車事件不到半小時火勢即被撲滅，警方現場初步研判該車未與它車及護欄發生碰撞，實際起火原因，後續由消防單位進行鑑定。

國道三隊提醒用路人，行駛前應先檢查車輛狀況是否正常，若載運貨物需依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋，勿推積易燃物；行駛途中感覺車輛有異狀、如異音、燒焦味道、冒煙等，盡速將車輛停於路肩、避車彎或下交流道較安全處所等候救援。