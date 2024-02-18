勇士前鋒「追夢」格林（Draymond Green）遭到聯盟長時間禁賽和諮商的懲處之後，依然堅持他自己的強硬球風，拒絕做出改變。格林告訴美媒TNT說：「我完全不會改變我對待比賽的方式，因為那個方式才讓我取得今日的成功。有時候你取得好處的同時，也必須接受它帶來的壞處，而且我沒有要求其他人接受我的壞處。」

格林時刻不忘自己是如何走到今天這一步，他當初不被球探看好，認為他打前鋒在內線不具體型優勢（身高198公分），擔任後衛他又不會投射。雖然會防守和傳球，但他的技能組合不容易使用，一直等到第2輪才被勇士選走（第2輪第2順位）。果然他前幾季數據不太好看，甚至是整個生涯的個人數據都很平庸，他卻成功融入勇士的進攻球風，還有他被隊友形容是老媽子一般的性格，讓他長年都是球隊的核心人物。

一時的挫折不會讓格林立刻變成乖孩子，「這整個論點大概是，喔，他接受諮商了，他洗心革面了。不，我只是有機會坐下來，確定我自己想要改變的部分，我獲得和席爾佛（Adam Silver）、里奇保羅（Rich Paul）以及聯盟辦公室的良好對話機會，弄清楚我想要取得什麼，稍微改變我與籃球比賽的關係。」格林表示，他不會改變打球方式，但他也有心理準備承擔必要的後果。