43歲女星張柏芝神隱1個月沒有更新社交平台，被傳懷有第四胎，惹來外界猜測她是停工休息安胎，她早期曾在節目中坦言對婚姻的看法，坦言「但如果那個男人真的愛到我，很想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。」而且若再結婚她還會想繼續生小孩，「我覺得三個太少了。」

香港女神張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，婚後生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分還是謎其實張柏芝曾在內地節目《讓生活好看2》中坦言願意再婚再生小朋友，當時她被內地女星張馨予問道：「你有想過再結婚嗎？」張柏芝坦言：「不，完全不想，因為我覺得結婚，我就想找一個跟我有同一個方向， 同一個享受生活的人。」不過她又指：「但如果那個男人真的愛到我，很想要跟我結婚，他很需要我的話，我願意。」

張柏芝曾透露生三個小孩太少。（圖／讓生活好看2 節目）

張柏芝更表示希望再生小朋友：「如果那個男的想跟我結婚的話，我當然想要再生小孩，我覺得三個太少了。」她直言：「我不會猶豫去計劃很多，特別是我那麼愛小孩，如果真的有機會，哪怕是40歲50歲都沒關係。」

最近張柏芝小紅書的帳號被網友發現自1月13日後就沒有再更新，其他社群平台也全數停擺，反常舉動讓外界摸不著頭緒，不過去年8月時，張柏芝就因身體抱病因此大動作取消該月份所有公開工作，引起外界擔憂，根據港媒《東網》報導，有人爆料張柏芝目前懷有第四胎，近期神隱是為了停工休息。