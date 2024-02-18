高雄市一名蘇姓男子，2020年透過交友軟體認識15歲A女，雙方相約會面後，陸續在A女住處及汽車旅館發生共4次性行為，直到A女父親察覺有異，發現她竟然懷孕了，質問後，A女才吐露實情，父親安排A女到醫院接受引產手術後，憤而對蘇男提告並請求賠償精神慰撫金20萬元。

法院審理，蘇男坦承在未違反A女意願下，雙方發生性行為，並導致A女懷孕，且胚胎及蘇男檢體檢測結果顯示，21組體染色體均符合親子遺傳法則，不排蘇男是胚胎的親生父可能，其親子關係機率預估為99%。

法官依犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，分別處有期徒刑10月、9月、9月、9月，應執行1年4月，全案確定。民事一審則判決蘇男應賠償20萬元，蘇男不服提起上訴。

法院審理，蘇男一開始雖辯稱A女是從事性交易者，先前曾與多位男性發生性行為，但後來在審理時，又改稱與A女發生4次性行為，都不是性交易。A女則是指稱，蘇男約她出去，有給我喝「冰火」（酒精飲料）而已。

法官認，A女並無蘇男所稱有從事性交易的情形，此外，蘇男也未提出任何證據，足以證明A女曾與多位男性發生性行為，蘇男的辯解，純屬推諉卸責之詞，實在難以採信。

法官審酌，A女所受的傷害程度，蘇男明知其為未滿16歲之少女，對於性自主權以及身體之保護意識較成年人為薄弱，除與其發生性行為，侵害其性自主權外，更為逞一時之私欲，進而導致其懷孕，並使其因而墮胎。

蘇男對A女的身心健康侵害非輕，又蘇男不思檢討自身行為，反誣指A女不潔身自愛，拒絕賠償損失，所為實屬可議。日前依法判決，認A女請求給付20萬元的精神慰撫金，數額應屬適當。不得上訴。

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