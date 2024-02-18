根據證交所統計，外資在龍年開市兩個交易日、分別買超562.57億、36.8億元。在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，考量短線漲多、股價已充分反映假期間美股大漲和財報效應，調節賣壓勢必成為接下來牽動盤勢的部分壓力來源，加上漲勢仍主要集中在科技股、尤其是具AI、半導體等具有長線成長優勢的標的上，傳產股實際相對較弱，所以這段期間在選股時需相對保守謹慎；建議不妨以定期不定額、彈性扣款機制，以期在市場波動環境下從容布局。就產業狀況，安聯投信台股團隊表示，AI相關仍是市場注目焦點；但各應用庫存調整與復甦進度不一，整體電子產業緩步復甦，今年有望溫和成長，產業成長集中於先進製程的AI相關應用，相關供應鏈能見度優於其他業者；年後長線布局建議仍以IP/ASIC、AI、雲端伺服器、車用電子、半導體族群、景氣循環末段等為主；綠電部分，電網升級政策受惠族群等亦具成長利基。

永豐投顧認為，受到美股漲多有拉回風險，目前火熱的AI明星股不宜追高，建議等待冷卻再承接，由於股市尚熱，資金由明星AI股抽離後，有可能尋找落後補漲股，只要2024年業績成長幅度有達2成以上的標的，股價皆有表現機會，此時不妨佈局股價尚未爆發的落後補漲股。預期本週指數區間18200點至18700點。