台東縣關山鎮公所在聖十字架療養院舉行感恩餐會，並由關山工商學生展現手藝。(關山鎮公所提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣關山鎮公所在聖十字架療養院舉行感恩餐會，並由關山工商學生展現手藝。(關山鎮公所提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣關山鎮公所在聖十字架療養院舉行感恩餐會，並由關山工商學生展現手藝。(關山鎮公所提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣關山鎮公所在聖十字架療養院舉行感恩餐會，並由關山工商學生展現手藝。(關山鎮公所提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣關山鎮公所在聖十字架療養院舉行感恩餐會，感謝工作同仁付出愛心照顧長照者，由關山工商餐飲、觀光科的學生展現手藝，提供9道菜、2道甜點及水果，佳餚讓修女和院內工作人員連說「好吃」，直接向校長王怡婷提議年底的聖誕餐會就由關山工商學生來承作。

感恩餐會在療養院的後院辦理，擺設3張圓桌和有紅色餐巾紙的餐具，佳餚由工商餐飲科的學生料理，上菜則由觀光科同學穿著剪裁合身的西服服務，同學生還貼心地幫院內人士剝烤雞及去魚刺等，成豐、副主主席李偉鈺及關山工商校長王怡婷陪同修女們共同用餐。

餐飲科學生料理主要是在地的食材，烹飪出包括越式春捲、烤全雞、芥菜鴨肉湯、三鮮芙蓉羹、蘋果炒蝦鬆等9道清爽料理，飯後甜點則有焦糖烤布丁和芋頭西米露等，佐餐飲料提供紅烏龍茶及蜂蜜檸檬汁，專業的服務水準讓療養院同仁稱讚不已。

鎮長彭成豐表示，很開心能夠跟關山工商攜手合作推出感恩餐會，感謝療養院的付出，非常驚訝發現同學們料理的水準不輸餐廳，顯示出學校老師們的用心指導。

王怡婷說，透過此次感恩餐會的辦理，除展現同學們平日學習的成果外，也感謝外籍修女、照護員們對院民無微不至的照顧，同時也對鎮公所的支持表達謝意，相信多給學生們機會，他們會越來越精進廚藝及服務水準；26名同學們則表達透過親手料理及服務，是很特別的經驗。