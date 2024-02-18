林千又日前曬出多張傷勢照，控訴遭交往3年的富商男友施暴，還爆料男方好友疑追求她無結果，挾怨報復亂放話，卻遭對方怒控﹕「害人離婚還破壞家庭」，對此，富商前妻閨密藝人芳瑜，也針對此事做出回應。

林千又遭富商男友友人怒控是介入他人婚姻的小三，還爆料她把男方家裡的錢都噱光，對此，她搬出偶像劇經典台詞「這世界不被愛才是第三者」反擊，指出男友與前妻的婚姻，在十多年前就已經出問題，而且兩人早處於分居狀態，完全與自己毫無關係，接著爆料男友前妻不僅在外亂搞，還偷手錶和盜刷卡。

林千又指出不被愛的才是第三者。（圖／cocomademedomydream IG）

根據《三立新聞網》報導，賴姓富商前妻的閨密，也就是藝人芳瑜，得知林千又近來爆出一連串風波，首度發聲回應此事，她表示倘若好友還處於婚姻狀態，絕對會出面幫忙出口氣，不過她與賴姓富商已經離婚，不方便做出任何評論，對於林千又遭家暴一事，她則表示沒有什麼話好說。

賴姓富商前妻閨密芳瑜針對林千又一事做出回應。（圖／芳瑜 FiSha Lee臉書）

林千又指出總算有人還給她清白。（圖／cocomademedomydream IG）

林千又昨晚在社群PO出去看精神科拿的藥單，指出由於狀況不太好，預計在下周飛離台灣到美國調養身體，更指出這是最後一次回應此事，之後將交由司法處理，同時痛批對於家暴零容忍，倘若詆毀她家更是無法原諒，隨後轉發命理師沈嶸評論，稱她與男友友人郭男前世財務糾紛造成「惡緣」，因此此生「不會讓林千又好過」，讓她直呼：「終於有人還我清白了」。

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