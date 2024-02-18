當地時間2月16日，匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在匈國首都布達佩斯會見大陸公安部部長王小洪。王小洪還會見了匈牙利內政部長品特（Sandor Pinter），並簽署有關執法安全合作文件。

王小洪指出，中匈兩國傳統友好，是經得起考驗的好朋友、好夥伴。在兩國領導人戰略引領下，中匈關係發展和各領域合作進入快車道和提速期，互利合作取得豐碩成果，樹立了構建新型國際關係的典範。

王小洪表示，中方願以中匈建交75周年為契機，同匈方一道落實好兩國領導人重要共識，保持高層交往，深化政治互信，加強人文交流，拓展各領域合作，加強在國際和地區事務中溝通協作，推動中匈全面戰略夥伴關係不斷向前發展。

王小洪強調，希望雙方在反恐、打擊跨國犯罪、「一帶一路」安保及執法能力建設等領域深化合作，將執法安全合作打造成雙邊關係新亮點。

據新華社引述，奧班表示，匈中始終相互尊重、平等相待，支持彼此核心利益和重大關切。匈方願同中方深化傳統友誼，強化務實合作，進一步加強兩國全面戰略夥伴關係。