中天綜合台《小明星大跟班》明（19）日晚間10點播出「到底是要問幾遍？今天講完以後再問你給我試看看」主題。「果凍姐姐」楊晨熙去年11月宣布帶球嫁給男友邱先生，外傳邱先生家境不錯，就有網友表示「楊晨熙是嫁給錢」，讓她在節目上時無奈吐心聲。

楊晨熙挺7個月多月孕肚上節目，先前跟老公去杜拜旅遊時，被質疑是為錢嫁給富商，她解釋：「我的杜拜跨年之旅是要去圓夢的，我大概7、8月就開始上網做功課跟存錢，那時候買機票比較便宜，所以我就趕快先訂了2張，但很多網友看到我去杜拜跨年，就開始攻擊我『果然是嫁給錢，到杜拜亂花老公的錢炫富』。」

楊晨熙無奈透露，和老公到杜拜的34萬旅費都是自己支付：「我完全沒跟老公收錢，他只是陪我去而已，而且很多行程，譬如搭直升機俯瞰杜拜，我錢都付了，但他到現場覺得害怕就堅持不上去，所以都是他在浪費我的錢。」

她也感嘆自己在社群貼文，總是會被網友惡意解讀：「我看到名人結婚或離婚的新聞，網友留言都很負面，我只是想跟大家講要正面一點，就被說成是我結婚沒人祝福，我在氣這件事。」

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