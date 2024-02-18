共軍裝備殲-20第五代戰機的「王海大隊」飛行員日前受訪提到，在一次任務中被外機插入機隊，引起外界關注。退役少將栗正傑指出，殲-20不只飛彈射程較美軍F-35戰機高、雷達更為先進，還可被當作無人機僚機，這使得美軍對它相當忌憚。

栗正傑昨（17）日在政論節目《中天辣晚報》表示，「王海大隊」的官宣中提到巴士海峽、對馬海峽、台灣海峽與釣魚台，是在說這些地方都是在殲-20的作戰半徑內，而在這些區域內，分別有美軍和日本空中自衛隊的F-22、F-35等第五代戰機。

栗正傑接著說，殲-20配備的飛彈有短程的霹靂-10和長程的霹靂-15，其中後者的射程號稱高達300公里，而美軍最新的AIM-120中程空對空飛彈，則只有120公里，若雙方交戰，殲-20恐能率先擊落美軍戰機。此外，殲-20配備氮化鎵雷達，F-35則是使用砷化鎵雷達，從學術上而言，氮化鎵雷達比砷化鎵雷達先進，這使得殲-20有機會比F-35更早發現對方。

此外，栗正傑近一步提到，除了可透過自身隱形功能率先擊毀敵軍戰機、奪取制空權，以掩護殲-16等戰鬥轟炸機進行後續攻擊外，殲-20還可被當作攻擊-11無人機的僚機，這使得美軍相當忌憚這款戰機。