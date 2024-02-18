中天綜合台《小明星大跟班》明（19）日晚間10點播出「到底是要問幾遍？今天講完以後再問你給我試看看」主題。「國光女人」梁云菲先前歷經私密片外流的打擊，如今重新振作，跟男友過著安穩的日子；事過境遷，她也重新在節目上分享了當下的心情。

除私密影片被外流外，梁云菲還被指控劈腿已婚男：「有天我收到私訊說我有影片被外流，過沒多久新聞就開始連環爆，但我更不爽的是某周刊說爆料人跟他們講影片男主角是已婚人士，我傻眼，那時候我跟他都單身，我們就是在『試車』，我覺得理論上跟道德上我沒有錯。」

而她也第一時間和男方聯繫，對方卻矢口否認：「我說『這已經是5、6年前的事，現在爆出來是什麼意思』？他說他沒有給任何人看，手機也不曾送修，後來我就報警，警察有把他的電腦跟手機收走，雖然現在還沒查到什麼，不過在網路上攻擊我跟轉傳影片的網友我全部都告，大概告了4、50個人。」

更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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