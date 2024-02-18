出版業年度盛事2024台北國際書展來了，20日起一連六天在世貿一館開展，出版業各出奇招吸睛，包括國內出版業將旋轉木馬、海盜船、咖啡杯、雲霄飛車都搬進展館，打造一座「讀字樂園」；德國館改裝為美髮沙龍，由作家美髮師坐鎮，讀者朗讀一本書，就有機會免費理髮；荷蘭主題國館更嗨，23日舉辦電音女王DJ之夜。

台北國際書展共計規劃有荷蘭主題國館、數位主題館等八大書區、九大主題活動區、近千場閱讀活動，購票入場的民眾，皆可獲得與門票同額的抵用金於書展消費，16～22歲青年使用文化幣享免費入場。業者表示，書展創造一年中人氣、買氣最高的6天，2023年吸引逾50萬人次進場。

其中，主題國荷蘭以「1624」、「多樣性和包容性」、「設計和永續發展」三大議題呈現台荷共同的歷史、現在和未來，並有雨果獎奇幻獎得主湯瑪斯．歐德．赫維特（Thomas Olde Heuvelt）等9位作家、譯者、插畫家訪台，與讀者交流。

德國館將展出逝世100周年的小說家法蘭茲．卡夫卡（Franz Kafka）作品和中文譯本，且展館變身美髮沙龍，由作家美髮師波爾巴赫坐鎮，他在德國推廣閱讀進行「預約理髮．好讀好看」活動，隨後這項活動席捲歐洲。

還有法國館聚焦圖像，在24日晚間舉辦「多元繪畫音樂會」，集結台、比、法漫畫家，進行繪畫與音樂演奏活動；比利時館也將展出圖像為主的出版品，比利時插畫家於書展期間舉辦講座，和臺灣創作者、讀者交流。

多座主題館也很有看頭，數位主題館邀讀者透過手機化身勇者進入未來森林，以AI即時生成技術分析個性、找尋夥伴、克服難關，建立自己專屬的冒險之書；臺灣漫畫館以星際飛船概念策展，民眾可體驗三大數位漫畫平台優秀台漫作品，享受影音沉浸體驗。

台北國際書展也是許多重要新書分享的時刻，包括時報出版的龍應台《這個動盪的世界》新書分享、簽書會，及電子書領導品牌樂天Kobo全球執行長Michael Tamblyn將從加拿大來台，公佈全新Kobo Plus訂閱制在台上線計畫與展望。