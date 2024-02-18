【全程字幕】赴陸禁團令製造兩岸緊張？ 馬英九轟：政府很奇怪 @ChinaTimes

交通部農曆年前宣布停止招攬赴中國大陸的旅行團，遭質疑無法源依據，前總統馬英九18日表示，兩岸關係對中華民國這麼重要，他覺得這政府最奇怪的是不跟對方對話，開放觀光真的不是什麼了不起的事，「趕快對話就解決了嘛！」

交通部日前下令停止招攬赴大陸的旅行團，在野立委痛批無法源依據，更引發觀光業者不滿，有業者放話若未獲得政府合理解釋，醞釀於520總統就職日當天上街抗議。

馬英九上午前往指南宮參拜、發放春聯，並接受媒體聯訪，他直言，這政府最奇怪的是，兩岸關係對台灣這麼重要，我們卻不跟對方對話。

馬英九指出，開放觀光真的不是什麼了不起的事，「趕快對話就解決了嘛」，這對人民、觀光業者影響非常大，不懂為何這麼久都沒有動靜，真的應該趕快改變。

而觀光署昨日下午端出法源，以《發展觀光條例》第53條第1項、《旅行業管理規則》第49條第19款，做為禁團令的法律基礎，更稱基於陸方禁止組團來台、變更M503航路損及我國國安，衡量組團赴陸之經營行為已有「損害國家利益」。對此，國民黨立委群起激憤，洪孟楷痛批，民進黨政府把觀光業者都當賣國賊看待，兩岸越加冷凍停滯，業者叫苦連天，就能增進國家利益？邏輯根本不通。

洪孟楷說，先看觀光發展條例，53條寫的「有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者」，當初的立法精神，是何其重大情節；如今因為政治意識形態的對抗，民進黨政府居然拿那麼重的罪名來加諸在觀光業者的身上，組團赴陸旅遊就變成口中的賣國賊，這就是民進黨政府要告訴國人的事？

再者，過去疫情期間，飯店、旅遊、住宿、觀光、餐飲、運輸業者真的都是海嘯第一排叫苦連天，去年我們已經比其他各國晚開放觀光，少賺了一波觀光財，如今再把赴陸組團旅遊大門關上，陸客來台也難，兩岸來往的溝通遙遙無期，這種對峙遊戲，受苦的只會是業者。

洪孟楷呼籲，不要亂用法令，扭曲解釋，民進黨政府過去最令人詬病的就是條文都是自由心證，並且挑對自己有利的講，但法治精神絕非如此，該是好好拚經濟拚民生的時候，還在政治意識形態抗爭，只會離人民越來越遠。