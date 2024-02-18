全聯超市有不少異國冷凍美食，部落客「能嬸」發現韓國一款魚香腸推出任3包特價918元的優惠，驚喜地將資訊PO上網，因沒有特價的單包售價是459元，高單價讓人買不下手，她表示想想嘗鮮的人可以趁這波活動買起來。

「能嬸」昨（17）日個人臉書粉專指出，全聯進口韓國魚香腸熱狗一包原價459元，若買3包要價1377元，超市推出優惠活動3包特價918元，結帳可現省459元，若之前還在觀望、買不下手的，可以趁這次買起來。

「能嬸」表示，這款熱狗外皮是用馬鈴薯製成，買回用氣炸鍋加熱，外皮變得香脆，內餡的熱狗是用魚肉製成，加上會牽絲的起司，外脆內綿密的口感讓人超級滿足，優惠價到3月7日為止。

熱狗除搭配番茄醬調味外，「能嬸」也分享沾砂糖的獨特吃法，她表示這是韓國人特有的吃法，兩者搭配在一起口感非常和諧好吃；買過的網友紛紛豎起大拇指，「馬鈴薯超讚，外層還能吃到一點甜味，搭配起司有夠合」、「包裝上寫魚熱狗，但吃起來跟一般熱狗完全一樣耶。」