據大陸海警微信公眾號18日消息，大陸海警局新聞發言人甘羽表示，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

大陸國台辦17日晚間發布新聞稿，發言人朱鳳蓮表示，14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。她更強調，兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

朱鳳蓮表示，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台灣方面應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代，並指出大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

2月14日大陸漁民駕駛快艇在金門海域越界捕魚，被我方海巡追緝時，船身翻覆導致4人中有2人不幸意外喪生。金門海巡隊日前指出，海巡署管轄的海域有「限制水域」和「禁止水域」，越界捕魚的陸籍船舶已穿越限制水域，並進到禁止水域內的0.86浬，依法執行驅離。