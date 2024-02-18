民眾黨主席柯文哲為祥龍點睛。（李京昇攝）

民眾黨主席柯文哲繼去年參加苗栗「（火旁）龍之夜」，18日再度受邀參加今年度的（火旁）龍活動起手式「點睛儀式」，柯文哲笑稱自己的身分，已從「總統候選人」變成「總統落選人」，因此特別前來參加活動，同時也增廣自己的見聞。

點睛儀式由苗栗市代理市長葉志航主持，苗栗縣長鍾東錦、客委會副主委周江杰、立委邱鎮軍、與柯文哲伉儷等人上奏表彰後，循古禮取雞冠血，並擔任點睛官，為祥龍開光點睛，依序點龍眼一路到龍身、龍尾，點開祥龍各部位，點睛儀式完成後，現場煙霧瀰漫、鑼鼓宣天、群龍舞動，氣氛瞬間來到最高潮。

柯文哲表示，地方的社區發展，要「一庄一特色、一庄一節慶」，每個地方要有它的特色產品，不管是農產品或手工品，再來便是特殊節慶，苗栗（火旁）龍是地方的節慶，也是全國唯一的文化。

他說，在字典裡面還找不到（火旁）字，立委邱鎮軍在擔任市長期間，多次邀約他參與（火旁）龍活動，這次總算有時間出席，他笑稱1個多月以前他的身分是總統候選人，現在是總統落選人，所以比較有空，特別跑來參加、看一看，對他而言也是增廣見聞。