國寶集團總裁朱國榮涉多項炒股及內線交易，日前棄保5億1700萬元潛逃出境，遭台北地檢、高等法院、台北地院等以6案分別發布通緝。近日傳出，朱在大陸落網，刑事局雖已向大陸公安查證，目前並未獲得回應。

據了解，朱國榮涉龍邦興業等多項炒股、內線交易等重大經濟犯罪，誰案件審理中，共棄保5億1700萬元趁機外逃，台灣高等法院去年9月28日（1案）、北檢去年10月11日（1案）、台北地院去年12月1日（4案）陸續發布通緝，目前總計6案通緝中。

鑑於朱所犯為社會矚目案件及重大經濟犯罪，最高檢7日函請北檢，依職權審酌朱國榮所犯案件判決，包括涉犯證券交易法等案經台灣高等法院分別判刑16年、未扣案犯罪所得1億8000萬餘元；判刑8年、未扣案犯罪所得近3000萬元，情節重大，指示北檢啟動廢止註銷外逃要犯護照程序，發函外交部領事事務局，馬上廢止並註銷朱國榮護照。

朱國榮另涉併台壽保的內線交易案，二審判刑16年，上訴最高法院審理中，卻在去年9月逃亡，5億多交保金陸續遭法院裁定沒收，且遭到發布通緝。

朱國榮擔任國寶人壽公司遭接管前的實際負責人，他在2011、12年間，要部屬大量下單龍邦公司股票，造成龍邦交易活絡假象，引誘投資人購入龍邦炒作股價，另涉併台壽保內線交易案，從中獲取不法利益，陸續遭到法院判刑確定。

朱國榮交保期間，原本每天需赴警局報到，但去年9月8日失聯，高院4天後才接獲通知人已不見。據傳朱第一時間是從基隆八斗子，搭乘遊艇先逃至菲律賓，再搭機赴澳洲，最後轉至南太平洋島國萬那杜，目前不知所蹤。

最高檢2月2日也曾公布首波十大重刑外逃要犯名單，台北、新北、桃園、台中、台東共5個地檢署，同日發函外交部領事事務局，廢止並註銷10名外逃要犯的護照。