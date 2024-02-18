台北市政府18日展開台北隊共識營，台北市長蔣萬安表示，去年開始市府團隊慢慢磨合，狀況已經很好也上了軌道，選在開春以後的第1個周末舉辦共識營，邀集市府局處首長，希望能夠在1年過後沈澱、總結，並往前繼續衝刺，讓各局處除聯繫感情，也再次確認未來施政目標和願景。

蔣萬安指出，選在開春以後的第1個周末舉辦共識營，邀集市府局處首長，希望能夠在1年過後沈澱、總結，並往前繼續衝刺，讓各局處除聯繫感情，也再次確認未來施政目標和願景。今年定為交通安全年，打造安全、運動和未來之都，也安排相關課程、工作坊，讓局處橫向聯繫做得更好，一起往前邁進。

至於各局處去年運作的表現，蔣萬安坦言，一開始市府團隊需要磨合，狀況已經很好也上了軌道，去年陸續推出政策讓市民有感，包含一上任就目標1年內讓大巨蛋完工啟用，全力以赴、市府各單位動起來，對於捷運興建同樣積極溝通，南北環有區段標經歷4次流標，最終也順利標出去、發包動工，朝向設定的目標全力前進，新的1年也會全力以赴。

而前台北市長柯文哲任內曾創美學辦公室，共識營下午也將討論城市美學。蔣萬安說，為讓城市的運作更有效率，也特別就各項議題討論，包含城市美學和城市設計，讓局處首長有相關概念，以落實在各項政策的推動。台北市副市長李四川也說，城市美學每一年都要往前進，再怎麼樣都欠缺，因此還是要往前走。

此外，去年共識營由副市長林奕華擔任講師，但台北市人口回升，依法可增加第三名副市長，卻至今從缺。蔣萬安說，相關人事安排確定後會向大家報告。

另，李四川則被追問，是否會戰2026新北市長，他笑說，「又要我換工作？今天是來上課，來在職訓練。」