一周溫度趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

一周降雨趨勢。（中央氣象署提供／蔡亞樺台北傳真）

春天暖洋洋，中央氣象署指出，今（18）日至周三（21）各地天氣晴朗穩定，北部、東半部高溫26至29度，中南部溫度上看30度，但周四鋒面通過，加上東北季風增強，中部以北、東北部溫度下降至14度，北部、東半部地區有局部短暫雨。

氣象署預報員葉致均表示，今日起到周三前，各地天氣晴朗穩定，僅東半部、恆春半島零星降雨；周二至周三，因午後熱力作用，北部山區可能有零星降雨。

他說，周四起鋒面通過，加上東北季風增強，影響到下周日，北部、東半部地區局部短暫雨，中南部山區零星降雨，其他地區多雲到晴。另外，周四前金門、馬祖以及西半部地區，夜晚至清晨留意低雲或霧，影響能見度。

溫度方面，葉致均指出，周日至周三，北部、東半部高溫26至29度，中南部普遍30度以上，中南部內陸有機會達32至33度。周四起各地轉涼，中部以北、東北部預估低溫14至16度，其他地區17至18度。