年代旅遊負責人林大鈞過年期間將292名台灣遊客丟包越南富國島，事件持續延燒，現在更被旅行社同業爆出過去黑歷史，指林大鈞早在2011年就已經在騙，積欠多家台灣旅行社同業的錢，金額破百萬元，還被告上法院，且不只富國島地接被騙，林大鈞還欠馬爾地夫飯店188萬，旅客在退房時被飯店追討欠款。

根據《ETtoday》報導，有旅行社同業爆料，林大鈞以前名叫林世龍，2011年是旅遊誌旅行社負責人，欠了他和另一家旅行社業者10多萬元，還有一間旅行社更慘，被欠約113萬元，將林世龍告上法院，最後旅遊誌倒閉，林世龍改名林大鈞，成立云輝國際旅行社，繼續到處欠錢，之後再自己買牌成立美加國際旅行社，改名年代旅遊，但欠錢手法一樣，根本是慣犯，很多做東南亞線的旅行社都知道。

《三立新聞》也報導， 林大鈞以年代旅遊在其他國家慣性欠款，越南當地旅行社負責人唐凱指出，峴港、河內等地接社都跳出來指控他欠錢，才知道年代旅遊黑歷史這麼多，而富國島是比較新的越南旅遊地，之前沒聽說過林大鈞才因此上當。不只富國島地接社，台灣觀光署表示，林大鈞還欠馬爾地夫飯店上百萬，春節期間一團旅客到馬爾地夫，退房時被飯店追討新台幣188萬元，最後由品保協會溝通，支付1千多美元才離開。

另外，林大鈞還被網友起底，年代旅遊官網寫林大鈞的學歷是台大MBA、淡江大學化學研究所，但查詢發現根本沒有相關論文，懷疑學歷也是造假。