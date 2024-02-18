HE'S DONE IT AGAIN 🤯



Mac McClung is the back-to-back #ATTSlamDunk champion ‼️



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TOO EASY.



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17日壓軸登場的NBA灌籃大賽，尋求衛冕的魔術發展聯盟球員麥克隆，先在決賽第一灌完成飛越兩人疊羅漢雙手灌籃，接著第二灌飛越「俠客」歐尼爾完成雙手倒灌拿到唯一滿分50分，最後以總分98.8分擊敗塞爾提克後衛傑倫布朗，連兩年拿到灌籃大賽冠軍，「我覺得自己可以表現更好，明年我會考慮回來繼續參加。」

首先上場的熱火前鋒哈克茲請出「俠客」歐尼爾站在籃下，直接飛越歐尼爾單手暴扣拿到47.4分；尼克前鋒托平同樣請出自己哥哥歐比站在籃下拿球，直接空中拿球倒灌拿到47.8分；塞爾提克後衛傑倫布朗想要複製當年威金斯，只用單手大車輪灌籃拿到48.8分；最後登場的麥克隆，同樣請人拿球站在籃下，他在空中把球放掉拿回，再完成空中倒灌的高難度創意動作，卻只拿48.0分。

哈克茲第二灌選擇戴著帽子拋球空中接球反轉雙手灌籃，拿到46.8分；托平則用空中360度轉身胯下換手灌籃，拿到47.2分；麥克隆持球空中轉身大車輪倒灌拿到49.4分；傑倫布朗請出隊友塔圖出來幫忙拋球，飛越美國網紅空中接球灌籃且遮眼拿到47.6分，也讓他跟麥克隆順利挺進決賽。

來到決賽，傑倫布朗第一灌換了5號球衣完成空中360度反轉拉桿單手灌進，拿下48.6分；麥克隆讓兩人疊羅漢站在籃下，照樣飛過雙手拿球直接單手狠狠灌進，拿到48.8分。

傑倫布朗第二灌選擇左手戴上白手套跟麥克傑克森致敬，飛越籃下拿球的人單手灌進，拿到49.2分的高分，也給麥克隆很大壓力；麥克隆第二灌再次請出歐尼爾穿上他自己特大號球衣站在籃下高舉球，順利飛越歐尼爾直接拿球倒灌，總算拿到滿分50分確定奪冠完成衛冕。