2024龍崎光節-空山祭18日落幕，在地方殷切期盼下，白鷺鷥文教基金會將於光節結束後，捐贈《重生～龍之三部曲》作品給台南市政府。（文化局提供／洪榮志台南傳真）

2024龍崎光節-空山祭18日落幕，為期48天的展期，共吸引逾9萬人次參觀，打響龍崎區的知名度。在地方殷切期盼下，白鷺鷥文教基金會將於光節結束後，捐贈《重生～龍之三部曲》作品給台南市政府，讓還來不及前往虎形山觀展的民眾，仍有機會欣賞。

市府文化局指出，備受民眾喜愛的《重生～龍之三部曲》作品，為藝術家盧佳君策展與設計的「立體」、「音樂」作品，係結合立體鋼鐵龍造型、海廢料彩繪裝飾及音樂裝置的多媒材藝術創作。

文化局認為，民眾沿著光影感受作品時，會伴隨著盧佳君替關廟國小學生量身打造的「龍之三部曲」原創音樂，由關廟小學的直笛、中國笛與太鼓社團演奏，分別以莊嚴、空靈及活潑的音樂風格，代表台南的傳統、惡地地形與豐富文化，將龍崎與關廟的在地特色融入作品中，讓藝術真正進入地方，落地生根。

文化局長謝仕淵表示，2024龍崎光節在白鷺鷥文教基金會的贊助協力下，帶領關廟國小學生以「龍崎」為發想，共同進行「平面藝術創作」、「海廢料立體創作」、「音樂演奏與錄音」等課程，最後完成以「兩隻龍」為造型主體的多媒體藝術作品。

謝仕淵強調，《重生～龍之三部曲》於光節展期結束後，將續留虎形山公園，不只彰顯出與在地人文自然產生更落地的協作關係，還是藝術生根在地，共創藝術盛會的絕佳範例，感謝白鷺鷥文教基金會參與及協助推廣台南的藝文活動，並以音樂及繪畫進行跨域創作，作品得以續留，凸顯藝術扎根龍崎、創藝延續不息的意義，歡迎到訪虎形山公園的遊客，除了公園內豐富的自然地景，也不妨停下腳步，細細品味在地共創的美好足跡。