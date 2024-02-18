台北花燈被酸像中元普渡！親自到現場自拍打卡 蔣萬安回應為何這樣做

2024台北燈節17日登場，其中「眾神保庇（龍）平安」花燈展示眾神肖像，遭民眾形容「還以為中元普渡提前到」，台北市長蔣萬安為此昨日新增行程欣賞該燈組，並留下「醜美」的評價。蔣萬安表示，面對爭議到現場走走釐清事實，直球對決，把外界批評化作邀請，實際觀看認為非常有創意，也象徵台北市是多元、創新、開放且包容的城市。

蔣萬安指出，競賽展區鼓勵學生、民間團體利用創意發想展出展品，面對爭議最重要就是到現場走走釐清事實，希望直球對決，把外界批評化作邀請，也看到很多市民到現場拍照打卡上傳到網路社群。

他說，這次台北燈節規畫範圍大，主燈「城現光龍」造型漂亮，駐外使節也很驚艷，認為設計漂亮又壯觀。他也到中華路沿路看了很多燈飾，其中最印象深刻的是紅樓紀事，一道道的門堆疊層次感，紀錄從40年代、50到70年代台北市各項階段的企業建設，很值得欣賞。

而「眾神保佑（龍）平安」花燈作者也向主燈下戰帖，蔣萬安說，主燈非常漂亮，實際到現場看衆神祈福燈組，也非常有創意，民間團體用各種方向設計，表達中南部民間信仰，把這樣的設計放在北市也很好，不能說在台北市是「華國美學」，在台南就是「本土特色」。

他強調，「醜美醜美」就是美，對於每個學生或民間工作團隊的設計，都非常歡迎、展開雙臂，讓他們能夠參與展出。每件作品都代表原創者的發想，值得令人欣賞，也象徵台北市是多元、創新、開放且包容的城市。

此外，台北燈節「友好燈區」展出16個台北市友好城市的作品，上海市台辦聯絡處長徐皓等人率團參訪，遭議員質疑行程未公開。

蔣萬安說，邀請友好城市展出花燈是行之有年，上海派團來也是過去多年的慣例，依法、依規定且依慣例向中央提出申請，中央也都要求以低調、單純和安全為原則，因此每天晚上會公開上海團詳細行程，沒有黑箱，也不需要每次到這時候又來吵一次。

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