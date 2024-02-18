彰化縣政府、縣議會、鹿港鎮公所及鎮民代表會與中華玄門總會等單位，大年初九舉辦大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會，這項為期1周的法會已舉辦3年，祈願眾神佛賜福彰化，讓大家安和樂利賺大錢。

這場祈福法會在鹿港文小五用地登場，彰化縣長王惠美率縣府局處主管與法會大總理羅玉晴、玄門總會總會長吳宏烈、玄門聖事聯盟總會總會長葉秋吉、芳苑無極混元文樞院董事長施陸南、鹿港鎮長許志宏、議員等各級民代等恭迎聖駕，祈願眾神護佑國泰民安、風調雨順、縣政昌隆。

彰化縣長王惠美指出，今天到元宵節在鹿港舉辦天官賜福陰陽兩利大法會，至今法會已舉辦第3年，一年比一年更隆重盛大，歡迎鄉親到場參拜。她聽到很多鄉親回饋，不論是在家中或出外工作都是更加順利，參與民眾也越來越多，特別在疫情期間、有發生重大交通事故時，舉辦法會更加安定民心。

彰縣府民政處表示，這項法會重要宗教儀式包含今天上午的法壇敬拜、開斗火、恭迎聖駕，2月23日上午10時30分舉行儒宗三獻祝壽大典，以及2月24日中午12時30分普施科儀、法會圓滿恭送聖駕迴天。

大彰化地區天官賜福陰陽兩利大法會舉辦之初是因疫情帶來人心不安，百業蕭條，因此頭兩年的法會主要是祈求疫情趨緩，超度因疫情逝世的亡者，對於易肇事路段也予以超度，並祈願天官賜福眾生，使各行各業都能非常興旺，大家都能夠財源廣進、平安幸福，彰化縣民都能健康順利。