今天是農曆正月初九，也就是民間常說的玉皇上帝誕辰「天公生」，而這一天民眾認為是最好的日子，經常會拿來補財庫、點光明燈，民俗專家廖大乙就表示，正月初九到正月十五元宵節這段時間都是補財庫的好時段，建議民眾整肅儀容後，穿上鮮紅、純白衣服雙手合十祭拜天公。

廖大乙表示，從正月初九到農曆元宵節是補財庫的最好日子，上天這段時間有好生之德，正月初九眾人向玉皇大帝祝壽，祝壽完後玉皇大帝也會給民眾懺悔的機會，而天公是無神像的，因此用以下這5種東西是最簡易的道法祭拜天公，5種包括米、花生、水、甘蔗，番薯。

廖大乙說明，拜天公不需太繁雜的手續，只要準備代表開枝展葉的番薯，代表民以食為天的白米，和基本之需的水，以及代表節節高升的甘蔗，還有輔助甘蔗的花生，代表節節高升會發生，然後簡易的放在陽台或可見天的桌上，雙手合十向天禱告，祈求玉皇上帝有轉運機會。

廖大乙說明，從正月初九道正月十五元宵節若民眾要補財庫，不可以露肚臍，會有漏財意思，也不可以穿著破褲、破衣，還有不可以穿黑色衣服，因為黑色屬陰，不夠明亮就無法招財，也忌諱披頭散髮，只要簡單的整肅儀容，並穿上鮮紅或純白的衣服，便可簡單祈求財運亨通。