民眾盛裝打扮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

2024年第11屆浪漫台3線戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松，18日早上7點在大湖酒莊前鳴笛起跑，除馬拉松路線可飽覽台3線美景，沿途補給站還提供新鮮草莓吃到飽，吸引共計3500人報名參賽，場面相當熱鬧。

今天清晨大湖氣溫約13度，天氣晴朗，相當適合路跑，副縣長鄧桂菊、大湖鄉長黃惠琴、縣議員陳春暖、大湖鄉民代表會主席謝見德、副主席陳永豪、大湖地區農會總幹事徐欽志、理事長劉興政、常務監事范鼎房及縣府農業處長陳樹義等人到場為跑者加油打氣，並為各組鳴笛開跑。

這次路跑分為42公里全馬組、21公里半馬組、11公里健跑組及5公里休閒組，吸引3500人報名參加，不少人盛裝打扮成草莓參賽，而全馬組路線將由大湖酒莊出發，沿台三線經過大湖農會、新開社區、老官道後再原路折返，除了可以欣賞大湖地區初春櫻花、李花、油菜花盛開美景外，補給站提供的新鮮草莓吃到飽也是一大特色。

鄧桂菊說，歡迎全國的跑者到苗栗參加路跑，跑者除將經過風景優美的浪漫台三線外，現在正是草莓盛產期，一定要把最棒的大湖草莓帶回家和家人分享，祝福各位愛運動的跑者新春愉快、好運一整年。