春節油價凍漲結束，汽油要漲價了！中油宣布自19日凌晨零時起汽油價格調漲0.4元、柴油調降0.1元，屆時92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，因石油輸出國組織(OPEC)看好今明2年用油需求成長、以色列與哈瑪斯停戰談判陷入僵局等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲3.00美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.038元，國內油價依公式計算漲幅為3.11％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲2.2元及3.0元。

惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，中油指出，汽、柴油各吸收1.5元及2.8元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.8元及3.1元，國內汽油實際每公升價格調漲0.4元、柴油調降0.1元。